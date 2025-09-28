28 de setembro de 2025
PRISÃO NA ASSIS

Procurado da Justiça é preso em ônibus durante operação na SP-425

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Policia Rodoviária
Homem foi detido em Braúna e contra ele tinha mandado de prisão e antecedentes por drogas, desobediência e lesão corporal
Homem foi detido em Braúna e contra ele tinha mandado de prisão e antecedentes por drogas, desobediência e lesão corporal

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prenderam na manhã deste sábado (27) um homem procurado pela Justiça durante a Operação Impacto, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em trecho de Braúna.

A abordagem ocorreu por volta das 9h30, quando a equipe fiscalizava um ônibus que trafegava pela via. Durante a checagem dos documentos, foi constatado que o passageiro da poltrona 21 tinha contra si um mandado de prisão em aberto, referente a uma regressão cautelar, restando cumprir pena de sete meses e 15 dias.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os crimes estão relacionados aos artigos 28 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), além dos artigos 330 (desobediência) e 129 (lesão corporal) do Código Penal.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Penápolis, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Ele já possuía antecedentes por porte de drogas, desobediência e lesão corporal.

