Homem ferido é detido após sutura no PS ao sair com tesoura

Um homem de 57 anos foi preso na noite desta sexta-feira (26) após causar confusão no pronto-socorro municipal de Birigui. Socorrido para atendimento médico depois de ferir a testa, ele acabou furtando instrumentos hospitalares e tentando fugir em uma motocicleta pertencente a uma técnica de enfermagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, o paciente foi encaminhado ao local por uma equipe de resgate para receber sutura. Durante o atendimento, ele se apossou de duas pinças cirúrgicas e uma tesoura e deixou a sala de forma repentina.

Na parte externa da unidade, o suspeito foi visto sobre uma motocicleta Honda Biz, estacionada no pátio. O veículo pertencia a uma técnica de enfermagem que, no momento, atendia pacientes em uma ambulância. A ação levantou a suspeita de outros profissionais, que conseguiram intervir.