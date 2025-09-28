Homem ferido é detido após sutura no PS ao sair com tesoura

Um homem de 57 anos foi preso na noite desta sexta-feira (26) após causar confusão no pronto-socorro municipal de Birigui. Socorrido para atendimento médico depois de ferir a testa, ele acabou furtando instrumentos hospitalares e tentando fugir em uma motocicleta pertencente a uma técnica de enfermagem.
De acordo com o boletim de ocorrência, o paciente foi encaminhado ao local por uma equipe de resgate para receber sutura. Durante o atendimento, ele se apossou de duas pinças cirúrgicas e uma tesoura e deixou a sala de forma repentina.
Na parte externa da unidade, o suspeito foi visto sobre uma motocicleta Honda Biz, estacionada no pátio. O veículo pertencia a uma técnica de enfermagem que, no momento, atendia pacientes em uma ambulância. A ação levantou a suspeita de outros profissionais, que conseguiram intervir.
Quando a Guarda Civil Municipal (GCM) chegou ao local, o homem já havia sido contido por funcionários. Ele estava agitado, resistiu à abordagem e precisou ser algemado. Com ele, os guardas apreenderam os objetos furtados, sendo que um deles foi localizado durante revista pessoal.
O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
