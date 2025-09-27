Empresários discutem futuro de Birigui com governo na 3ª feira

Birigui se prepara para dar um passo ousado rumo ao futuro. Na próxima terça-feira (30), o Auditório do SINBI receberá o 3º Café Empresarial de Birigui, encontro promovido pela Prefeitura em parceria com a ACIB e o Sindicato das Indústrias de Calçado e Vestuário. O objetivo é reunir lideranças públicas, empresariais e acadêmicas para discutir novas perspectivas de desenvolvimento do município, em um diálogo voltado à inovação, sustentabilidade e competitividade regional.

A anunciada presença do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, ao lado da prefeita Samanta Borini, reforça o peso político e estratégico do evento. Ele participará da abertura e dos debates que envolvem saúde, economia e inovação.

O encontro contará com quatro painéis temáticos. O primeiro abordará os impactos sociais e econômicos da implantação do novo Hospital Regional, que promete fortalecer a rede de saúde e elevar a qualidade de vida da população.