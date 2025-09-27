Empresários discutem futuro de Birigui com governo na 3ª feira

Birigui se prepara para dar um passo ousado rumo ao futuro. Na próxima terça-feira (30), o Auditório do SINBI receberá o 3º Café Empresarial de Birigui, encontro promovido pela Prefeitura em parceria com a ACIB e o Sindicato das Indústrias de Calçado e Vestuário. O objetivo é reunir lideranças públicas, empresariais e acadêmicas para discutir novas perspectivas de desenvolvimento do município, em um diálogo voltado à inovação, sustentabilidade e competitividade regional.
A anunciada presença do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, ao lado da prefeita Samanta Borini, reforça o peso político e estratégico do evento. Ele participará da abertura e dos debates que envolvem saúde, economia e inovação.
O encontro contará com quatro painéis temáticos. O primeiro abordará os impactos sociais e econômicos da implantação do novo Hospital Regional, que promete fortalecer a rede de saúde e elevar a qualidade de vida da população.
Outro destaque é o painel sobre Investimentos Estratégicos, que apresentará empreendimentos capazes de impulsionar a economia local, incluindo o Polo de Operações Logísticas, com potencial para atrair empresas e gerar empregos, consolidando Birigui como referência no interior paulista.
A pauta ambiental também terá destaque com a participação do município em um projeto internacional de gestão circular de resíduos sólidos, reconhecido pela ONU por meio do PNUMA. O programa será apresentado em novembro na COP30, em Belém (PA), posicionando Birigui como cidade alinhada à agenda global de sustentabilidade.
Encerrando a programação, o painel Inovação, Sustentabilidade e Transição Energética mostrará como universidades, centros de pesquisa e parcerias com a Escola Politécnica da USP fomentam tecnologia e modernização produtiva, abrindo novas oportunidades de investimento.
Com momentos de networking e trocas estratégicas, o Café Empresarial se consolida como espaço de conexão entre setor público, privado e academia, projetando Birigui como polo de crescimento sustentável e inovador para a próxima década.
