Boneco de pelúcia guardava 45 porções de cocaína em Penápolis

Durante a madrugada deste sábado (27), a Polícia Militar apreendeu drogas escondidas dentro de um brinquedo de pelúcia, em uma casa no bairro Jardim Tóquio, em Penápolis. A ação teve início por volta das 0h25, quando os agentes suspeitaram da atitude de um adolescente no bairro Jardim Brasília.

Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir e dispensou um objeto no chão. Ele foi abordado e, com ele, os policiais encontraram R$ 30, além de uma porção de cocaína já preparada para venda. Questionado, o suspeito admitiu que havia mais entorpecentes em sua residência.

Com a autorização da companheira do adolescente, os policiais seguiram até o imóvel. No local, localizaram 45 porções de cocaína embaladas, uma porção sólida de crack, além de objetos usados para a venda, escondidos dentro de um brinquedo infantil.