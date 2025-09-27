Uma sacola, duas mulheres e um homem: trio é preso em Birigui

Uma operação da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de drogas, dinheiro e objetos ligados ao tráfico na tarde desta sexta-feira (26), em Birigui. A ação ocorreu por volta das 18h10, no bairro Tereza Maria Barbieri, local já conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os policiais notaram um homem recebendo uma sacola de duas mulheres. Em seguida, o suspeito deixou o local em uma motocicleta, sendo abordado logo depois. Na revista, os agentes encontraram um tijolo de maconha e uma porção de cocaína.

Com apoio da equipe, os militares seguiram até a residência de onde havia saído a sacola. No imóvel, foi realizada uma busca domiciliar que revelou mais drogas, além de materiais usados no preparo e na venda dos entorpecentes.