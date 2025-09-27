27 de setembro de 2025
MEIO AMBIENTE

Incêndio volta a consumir vegetação em balneário de Martinópolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Menos de 24h após ser controlado, fogo retomou com força no Balneário Laranja Doce menos de 24 horas após o fogo anterior ter sido controlado
Menos de 24h após ser controlado, fogo retomou com força no Balneário Laranja Doce menos de 24 horas após o fogo anterior ter sido controlado

Um novo incêndio de grandes proporções voltou a atingir, na tarde desta sexta-feira (26), a área de mata do Balneário Laranja Doce, em Martinópolis, a aproxidamente 120 km de Araçatuba. O episódio ocorreu menos de 24 horas após o fogo anterior ter sido controlado pelas equipes de combate.

De acordo com a Defesa Civil, as chamas haviam sido contidas por volta da meia-noite de quinta-feira (25). Na manhã desta sexta, a situação parecia controlada, com o apoio de brigadistas da usina local e de um caminhão-pipa, que ajudaram a eliminar os focos remanescentes.

Porém, por volta das 11h, um novo foco de incêndio se espalhou rapidamente, exigindo a intervenção imediata das equipes de resgate. Ao longo da tarde, o fogo se intensificou e, por volta das 18h, voltou a ser registrado em maior proporção.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil retornaram ao balneário e permaneceram mobilizados durante todo o dia para conter o avanço das chamas e garantir a segurança da região.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, mas autoridades reforçam a necessidade de atenção redobrada devido ao tempo seco, que favorece a propagação do fogo em áreas de vegetação.

