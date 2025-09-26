Araçatubense é procurada por assalto a prédio de luxo em Ribeirão

A Polícia Civil procura Júlia Moretti de Paula, jovem de Araçatuba apontada como peça-chave no assalto a um edifício de alto padrão no Centro de Ribeirão Preto, ocorrido na última quarta-feira, 24. Ela é a única suspeita que continua foragida. Os outros seis envolvidos já foram presos.

Imagens de câmeras de segurança mostram Júlia chegando a uma imobiliária em 18 de setembro, onde teria formalizado o aluguel de um apartamento no nono andar do prédio alvo do crime. Segundo as investigações, o grupo apresentou documentos falsos e um cheque caução de R$ 12 mil para viabilizar a locação.

A polícia afirma que parte da quadrilha dormiu no imóvel, na noite anterior ao roubo. Durante a fuga, Júlia também foi flagrada por câmeras da garagem. O grupo, formado por dez criminosos armados, invadiu seis apartamentos, rendeu moradores e levou dinheiro e joias.