27 de setembro de 2025
BURITAMA

Homem é preso em flagrante por furto de máquina de solda

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Suspeito, conhecido como 'Tigal', foi detido após ser identificado por câmeras de segurança
Suspeito, conhecido como 'Tigal', foi detido após ser identificado por câmeras de segurança

Um homem conhecido nos meios policiais como “Tigal” foi preso em flagrante na noite de quinta-feira, 25, após furtar uma máquina de solda elétrica em Buritama. A prisão ocorreu na avenida Frei Marcelo Manilia, no bairro Monte Líbano.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acompanhava, em tempo real, as imagens das câmeras de monitoramento de seu barracão e avisou a polícia, descrevendo o autor e repassando fotos que permitiram a identificação.

A equipe de policiamento, composta pelos cabos Magno e Freitas, localizou o suspeito a poucos quarteirões do local, carregando a máquina de solda. Durante a abordagem, ele confessou a intenção de vender o equipamento.

O objeto foi reconhecido pelo proprietário e devolvido. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado, e o homem permanece à disposição da Justiça.

