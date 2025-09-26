Homem é preso em flagrante por furto de máquina de solda

Um homem conhecido nos meios policiais como “Tigal” foi preso em flagrante na noite de quinta-feira, 25, após furtar uma máquina de solda elétrica em Buritama. A prisão ocorreu na avenida Frei Marcelo Manilia, no bairro Monte Líbano.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acompanhava, em tempo real, as imagens das câmeras de monitoramento de seu barracão e avisou a polícia, descrevendo o autor e repassando fotos que permitiram a identificação.

A equipe de policiamento, composta pelos cabos Magno e Freitas, localizou o suspeito a poucos quarteirões do local, carregando a máquina de solda. Durante a abordagem, ele confessou a intenção de vender o equipamento.