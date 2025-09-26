Polícia apreende drogas e prende dupla por tráfico em Buritama

Durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama, policiais militares prenderam dois homens por tráfico e associação ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira, 25.

Segundo o boletim de ocorrência, a dupla estava sentada em frente a uma residência já denunciada por comércio de entorpecentes. Ao perceber a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados. Com eles, foram encontradas porções de maconha e cocaína embaladas para venda.

Um dos detidos admitiu ter buscado drogas em Birigui, junto com o comparsa para revender. Na casa indicada por ele, os policiais encontraram 161 porções de maconha, um pedaço de maconha em forma de tijolo, 11 porções de crack, três de cocaína, além de uma balança de precisão, caixas de papel seda e R$ 32,90 em dinheiro.