Morre Carlos Tilim, ícone do jornalismo esportivo regional

O jornalismo regional perdeu nesta sexta-feira, 26, um de seus nomes mais marcantes. Carlos Alberto Tilim, que fez história na Folha da Região entre o final dos anos 1980 e meados de 2017, morreu na madrugada em Penápolis. Ele estava internado nos últimos meses em uma clínica da cidade, onde sofreu um AVC e uma infecção urinária. Tillim era solteiro e não tinha filhos.
Tilim, que completaria 60 anos em outubro, formou-se jornalista nos anos 2000. Ele era um dos oito irmãos da família e ficou conhecido como o patrono do jornalismo esportivo de Araçatuba, título reforçado pelo sobrinho, o jornalista e professor Cláudio Hernique Ferreira.
“Ele foi o baluarte do jornalismo esportivo da cidade. Me inspirou a estudar e a trabalhar com jornalismo. Tive o prazer de trabalhar com ele por 10 anos na Folha da Região e foi uma honra”, disse Cláudio.
Tilim iniciou sua trajetória na Folha como digitador, mas, apaixonado pelo esporte amador, ganhou espaço na editoria de esportes a partir de 1992. Ali construiu uma carreira sólida, marcada pelo olhar atento às competições regionais e pelo compromisso em dar voz ao futebol amador.
Em 1994, foi um dos responsáveis pela cobertura do acesso da Associação Esportiva Araçatuba (AEA) à primeira divisão do Campeontato Paulista, registrando um dos momentos históricos do esporte local. Na sua tradicional coluna “Em cima do lance”, atualizava leitores sobre campeonatos, times e personagens que movimentavam os campos da cidade.
Além do trabalho nas páginas do jornal, Tilim também deixou sua marca fora das redações, ao organizar a Copa Folha da Região, realizada durante anos na Chácara do Mael. O torneio reunia equipes amadoras, patrocinadores e público fiel, tornando-se referência esportiva na cidade.
O jornalista Fernando Lemos, que foi editor-chefe do caderno de Esportes da Folha nas décadas de 1990 e 2000, destacou a importância de Tilim para a imprensa local. “Ele era uma pessoa generosa, militante do esporte amador e, como jornalista, era ácido e crítico. Trabalhou como ninguém em prol do esporte amador e regional da cidade”, afirmou.
Já o jornalista Jean Oliveira, que também trabalhou na Folha, destaca a forma carinhosa de trabalhar com a equipe. “Tive o privilégio de conviver com o Tilim na redação da Folha da Região. Ele me recebeu de braços abertos quando cheguei ao jornal e foi, desde o início, um grande companheiro de coberturas esportivas. Mais do que colega, era uma pessoa de coração enorme, sempre disposto a ajudar. Fica a saudade e o exemplo de generosidade que ele deixou.”
A diretora e responsável pela Folha da Região, Ana Eliza Assis, destacou a lealdade de Tilim. “Fiquei entristecida com a notícia da morte do Tilim, que, por muitos anos, trabalhou na Folha da Região e fez parte da história com sua maneira descontraída, dedicação ao jornalismo esportivo e sua lealdade. Que descanse em paz!”, disse.
O jornalista Wilson Marini, editor da Folha da Região, reforçou a dimensão da perda. “Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do Tilim, uma perda irreparável para o jornalismo esportivo da região. Tilim foi mais do que um colega de redação da Folha da Região em Araçatuba!", disse Marini. "Foi um parceiro de coberturas, um profissional incansável e um amigo leal. Seu compromisso com a verdade, sua paixão pelos esportes e sua generosidade marcaram não só quem trabalhou com ele, mas todo leitor que sabia reconhecer dedicação. Que o nome de Tilim permaneça vivo nas páginas dos jornais, nas memórias das reportagens e no coração de quem valoriza um jornalismo sério e humano.”
Figura respeitada dentro e fora da redação, Tilim marcou gerações de leitores, atletas e colegas de profissão com sua dedicação ao jornalismo esportivo e à valorização do esporte amador.
O velório será na Cardassi Prestes Maia, a partir das 16h desta sexta-feira, seguindo até as 22h. O sepulatamento acontece neste sábado, 27, às 11h.
