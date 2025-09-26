Morre Carlos Tilim, ícone do jornalismo esportivo regional

O jornalismo regional perdeu nesta sexta-feira, 26, um de seus nomes mais marcantes. Carlos Alberto Tilim, que fez história na Folha da Região entre o final dos anos 1980 e meados de 2017, morreu na madrugada em Penápolis. Ele estava internado nos últimos meses em uma clínica da cidade, onde sofreu um AVC e uma infecção urinária. Tillim era solteiro e não tinha filhos.

Tilim, que completaria 60 anos em outubro, formou-se jornalista nos anos 2000. Ele era um dos oito irmãos da família e ficou conhecido como o patrono do jornalismo esportivo de Araçatuba, título reforçado pelo sobrinho, o jornalista e professor Cláudio Hernique Ferreira.

“Ele foi o baluarte do jornalismo esportivo da cidade. Me inspirou a estudar e a trabalhar com jornalismo. Tive o prazer de trabalhar com ele por 10 anos na Folha da Região e foi uma honra”, disse Cláudio.