26 de setembro de 2025
NOVOS BAIRROS

Limpa Birigui recolhe materiais em mais 20 bairros da cidade

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Birigui
De 29 de setembro a 1º de outubro, a ação atenderá mais de 20 bairros
De 29 de setembro a 1º de outubro, a ação atenderá mais de 20 bairros

A Prefeitura de Birigui dá sequência ao programa Limpa Birigui, que realiza a coleta de materiais sem uso em diferentes pontos da cidade. Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, caminhões percorrerão mais de 20 bairros para recolher itens descartados pela população. A orientação é que os moradores coloquem os objetos em frente às casas a partir das 8h, de forma organizada.

Podem ser entregues móveis velhos, colchões, pneus, garrafas PET, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, além de outros objetos que possam acumular água ou servir de criadouro para pragas.

Já entulho de construção, lixo orgânico e restos de poda de árvores não serão recolhidos. A iniciativa busca incentivar o descarte correto, combater a proliferação de insetos e colaborar para a limpeza urbana.

Bairros atendidos na ação:

  • Cohab III
  • Conjunto Habitacional Dr. Magalhães
  • Jardim Alto do Silvares
  • Jardim Costa Rica
  • Jardim Mavan
  • Jardim Nova Canaã
  • Jardim São Braz
  • Jardim São Genaro I
  • Jardim São Genaro II
  • Jardim Tóquio
  • Parque Residencial América
  • Residencial Aero Park
  • Residencial Aurora
  • Residencial Copacabana
  • Residencial Monte Líbano
  • Residencial Monte Líbano II
  • Residencial Otton
  • Residencial Sandro Pazzalunga
  • Vila Brasil
  • Vila Moimaz

