Limpa Birigui recolhe materiais em mais 20 bairros da cidade

A Prefeitura de Birigui dá sequência ao programa Limpa Birigui, que realiza a coleta de materiais sem uso em diferentes pontos da cidade. Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, caminhões percorrerão mais de 20 bairros para recolher itens descartados pela população. A orientação é que os moradores coloquem os objetos em frente às casas a partir das 8h, de forma organizada.

Podem ser entregues móveis velhos, colchões, pneus, garrafas PET, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, além de outros objetos que possam acumular água ou servir de criadouro para pragas.

Já entulho de construção, lixo orgânico e restos de poda de árvores não serão recolhidos. A iniciativa busca incentivar o descarte correto, combater a proliferação de insetos e colaborar para a limpeza urbana.