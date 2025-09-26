Limpa Birigui recolhe materiais em mais 20 bairros da cidade

A Prefeitura de Birigui dá sequência ao programa Limpa Birigui, que realiza a coleta de materiais sem uso em diferentes pontos da cidade. Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, caminhões percorrerão mais de 20 bairros para recolher itens descartados pela população. A orientação é que os moradores coloquem os objetos em frente às casas a partir das 8h, de forma organizada.
Podem ser entregues móveis velhos, colchões, pneus, garrafas PET, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, além de outros objetos que possam acumular água ou servir de criadouro para pragas.
Já entulho de construção, lixo orgânico e restos de poda de árvores não serão recolhidos. A iniciativa busca incentivar o descarte correto, combater a proliferação de insetos e colaborar para a limpeza urbana.
Bairros atendidos na ação:
- Cohab III
- Conjunto Habitacional Dr. Magalhães
- Jardim Alto do Silvares
- Jardim Costa Rica
- Jardim Mavan
- Jardim Nova Canaã
- Jardim São Braz
- Jardim São Genaro I
- Jardim São Genaro II
- Jardim Tóquio
- Parque Residencial América
- Residencial Aero Park
- Residencial Aurora
- Residencial Copacabana
- Residencial Monte Líbano
- Residencial Monte Líbano II
- Residencial Otton
- Residencial Sandro Pazzalunga
- Vila Brasil
- Vila Moimaz
