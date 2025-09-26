Homem sobrevive após levar cerca de 300 picadas de abelhas

Um trabalhador sofreu um ataque de abelhas enquanto realizava a roçagem de um terreno no bairro Vale do Sol, em Osvaldo Cruz, aproximadamente a 80 km de Araçatuba, na manhã desta quinta-feira, 25. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima recebeu aproximadamente 300 picadas, mas foi socorrida consciente e sem risco de morte.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 11h15 para conter o enxame e garantir a segurança de outras pessoas que estavam próximas ao local. O homem foi levado para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde passou por avaliação médica.

De acordo com os bombeiros, as abelhas eram da espécie europeia. A retirada da colmeia foi programada para o período da noite, quando os insetos ficam menos ativos e a operação de remoção pode ser feita com mais segurança.