26 de setembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
REGIÃO

Homem sobrevive após levar cerca de 300 picadas de abelhas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Trabalhador foi atacado em Osvaldo Cruz, durante roçagem de área verde e precisou de atendimento médico
Trabalhador foi atacado em Osvaldo Cruz, durante roçagem de área verde e precisou de atendimento médico

Um trabalhador sofreu um ataque de abelhas enquanto realizava a roçagem de um terreno no bairro Vale do Sol, em Osvaldo Cruz, aproximadamente a 80 km de Araçatuba, na manhã desta quinta-feira, 25. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima recebeu aproximadamente 300 picadas, mas foi socorrida consciente e sem risco de morte.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 11h15 para conter o enxame e garantir a segurança de outras pessoas que estavam próximas ao local. O homem foi levado para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde passou por avaliação médica.

De acordo com os bombeiros, as abelhas eram da espécie europeia. A retirada da colmeia foi programada para o período da noite, quando os insetos ficam menos ativos e a operação de remoção pode ser feita com mais segurança.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários