Prefeitura da região abre seleção com salários de R$ 6,1 mil

A Prefeitura de Suzanápolis lançou o edital de processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva em diversos cargos públicos temporários. A medida busca atender demandas emergenciais do município.
A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto Dom. A seleção será realizada por meio de prova objetiva, aplicada diretamente na cidade. As inscrições terminam nesta segunda-feira, 29.
As oportunidades abrangem candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Quem possui ensino fundamental, médio ou técnico poderá concorrer a funções como Serviços Gerais, Auxiliar Odontológico e Monitor de Transporte Escolar, com remuneração de até R$ 2.142,06 para jornada semanal de 40 horas.
Já para o nível superior, as vagas são voltadas a áreas como Farmácia-Bioquímica, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial, Artes e Educação Física. Nesse grupo, está previsto o maior salário do edital: R$ 6.175,73.
As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Dom, com taxas entre R$ 40 e R$ 80. O pagamento pode ser realizado em bancos, casas lotéricas ou estabelecimentos conveniados.
A prova objetiva está marcada para 26 de outubro de 2025 e terá 20 questões de múltipla escolha. Os conteúdos variam conforme o cargo e incluem Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Legislação em Saúde, SUS, LDB e normas da área educacional. O tempo máximo de aplicação será de uma hora, exceto para candidatos com deficiência que solicitarem prazo adicional.
