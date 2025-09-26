Prefeitura da região abre seleção com salários de R$ 6,1 mil

A Prefeitura de Suzanápolis lançou o edital de processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva em diversos cargos públicos temporários. A medida busca atender demandas emergenciais do município.

A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto Dom. A seleção será realizada por meio de prova objetiva, aplicada diretamente na cidade. As inscrições terminam nesta segunda-feira, 29.

As oportunidades abrangem candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Quem possui ensino fundamental, médio ou técnico poderá concorrer a funções como Serviços Gerais, Auxiliar Odontológico e Monitor de Transporte Escolar, com remuneração de até R$ 2.142,06 para jornada semanal de 40 horas.