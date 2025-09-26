Araçatuba terá bloqueios em várias vias neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba divulgou que diversas ruas da cidade terão o tráfego interrompido entre esta sexta-feira, 26, e domingo, 28. As interdições ocorrerão para a realização de eventos comunitários, beneficentes, religiosos e esportivos.
Na sexta-feira, 26, a rua Newton Prado, no bairro São Joaquim, será parcialmente fechada a partir das 17h, na altura do número 294, para sediar uma atividade comunitária.
No sábado, 27, o cronograma de bloqueios será mais extenso. No Jardim Amizade, a rua Afonso Celso terá interdição parcial, a partir das 8h, entre as ruas Saldanha Marinho e Jorge Quintiliano, para uma ação beneficente. Já no Jardim Atlântico, a rua Corretor Carlos Loureiro ficará fechada entre as ruas José Guessi e Pedro Flores, a partir das 19h, para um evento religioso.
Ainda no sábado, a partir das 7h30, a Vila Santa Maria terá bloqueio no cruzamento da rua Miguel Caputi com a rua Ghandi e a avenida Pompeu de Toledo, onde será realizada uma feira comunitária beneficente.
No Jardim Umuarama, a interdição começa às 13h na rua Dr. Almir Lima de Castro, entre Claudemiro Nogara e Jatyr Marostegan, em razão de um evento infantil. Na Avenida dos Araçás, o bloqueio será às 9h, no sentido bairro-centro, em frente à Havan, para uma ação promovida pela Secretaria do Meio Ambiente.
O domingo, 28, será marcado por mudanças significativas no trânsito devido ao evento esportivo “Super Desafio Superando”, que terá percursos de 4 km, 8 km e 21 km. As provas vão afetar trechos das avenidas Waldir Felizola, Rotatória Odorindo Perenha, Baguaçu, Francisco Vilela, Abrão Buchala, Romano Massaroto (até o Condomínio Ipê), Fundadores, Rangel Pestana, Waldemar Alves, João Arruda Brasil e Padre Anchieta.
Também no domingo, a rua Sebastião Guimarães Correa, no bairro Concórdia, será interditada a partir das 9h para um evento religioso. Nesse caso, os bloqueios vão se estender também para a segunda, 29,) e terça-feira, 30.
A Prefeitura orienta os condutores a evitarem os trechos interditados, utilizarem rotas alternativas e respeitarem a sinalização temporária que será instalada nos locais.
