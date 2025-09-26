Araçatuba terá bloqueios em várias vias neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba divulgou que diversas ruas da cidade terão o tráfego interrompido entre esta sexta-feira, 26, e domingo, 28. As interdições ocorrerão para a realização de eventos comunitários, beneficentes, religiosos e esportivos.

Na sexta-feira, 26, a rua Newton Prado, no bairro São Joaquim, será parcialmente fechada a partir das 17h, na altura do número 294, para sediar uma atividade comunitária.

No sábado, 27, o cronograma de bloqueios será mais extenso. No Jardim Amizade, a rua Afonso Celso terá interdição parcial, a partir das 8h, entre as ruas Saldanha Marinho e Jorge Quintiliano, para uma ação beneficente. Já no Jardim Atlântico, a rua Corretor Carlos Loureiro ficará fechada entre as ruas José Guessi e Pedro Flores, a partir das 19h, para um evento religioso.