26 de setembro de 2025
VEÍCULO RECUPERADO

Moto furtada é recuperada após denúncia dos pais em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Adolescentes confessaram o crime e veículo foi devolvido ao dono
Adolescentes confessaram o crime e veículo foi devolvido ao dono

Uma motocicleta furtada em Birigui foi recuperada após os próprios pais dos suspeitos chamarem a Polícia Militar. O caso foi registrado na noite de quinta-feira, 25, e envolve dois adolescentes de 15 e 16 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai de um dos jovens soube do crime quando a filha viu, nas redes sociais, imagens dos garotos exibindo a moto. Ele procurou a polícia e avisou a mãe do outro adolescente, que também acionou os militares.

Os dois rapazes confessaram o furto cometido dias antes em um condomínio da cidade e indicaram o bairro Pedro Marin Berbel como possível local da motocicleta. O veículo, uma Suzuki Intruder preta, foi encontrado abandonado e devolvido ao proprietário.

O delegado responsável registrou ato infracional de furto e liberou os adolescentes para seus responsáveis legais.

