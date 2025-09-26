Mãe acusa professora de agredir filha de 3 anos em Araçatuba

Uma moradora de Araçatuba registrou boletim de ocorrência na manhã dessa quinta-feira, 25, contra uma professora da Escola Municipal "Prof. Luiz Aparecido Bertolucci".

Segundo o relato, a filha de 3 anos contou ter sido agredida pela educadora na tarde de 17 de setembro. Como não havia lesões visíveis, a mãe buscou esclarecimentos na unidade de ensino.

Ela afirmou ter conseguido as imagens de segurança apenas na data do registro da ocorrência. De acordo com o relato, a professora aparece segurando a criança pelos braços e realizando um movimento brusco, girando e puxando a aluna. O boletim aponta que a menina ficou emocional e psicologicamente abalada.