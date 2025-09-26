26 de setembro de 2025
VIOLÊNCIA

Mãe acusa professora de agredir filha de 3 anos em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Araçatuba
Secretaria de Educação investiga denúncia de agressão que teria acontecido na Escola Municipal 'Prof. Luiz Aparecido Bertolucci'
Uma moradora de Araçatuba registrou boletim de ocorrência na manhã dessa quinta-feira, 25, contra uma professora da Escola Municipal "Prof. Luiz Aparecido Bertolucci".

Segundo o relato, a filha de 3 anos contou ter sido agredida pela educadora na tarde de 17 de setembro. Como não havia lesões visíveis, a mãe buscou esclarecimentos na unidade de ensino.

Ela afirmou ter conseguido as imagens de segurança apenas na data do registro da ocorrência. De acordo com o relato, a professora aparece segurando a criança pelos braços e realizando um movimento brusco, girando e puxando a aluna. O boletim aponta que a menina ficou emocional e psicologicamente abalada.

A mãe informou que a filha já havia relatado outros episódios de agressão. O caso será investigado pela Polícia Civil, e a mulher se comprometeu a apresentar as gravações e a ata da reunião feita com a direção da escola.

Em nota, a Prefeitura declarou que a Secretaria Municipal de Educação acompanha a denúncia e apura os fatos para adotar providências.

