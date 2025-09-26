Mãe acusa professora de agredir filha de 3 anos em Araçatuba

Uma moradora de Araçatuba registrou boletim de ocorrência na manhã dessa quinta-feira, 25, contra uma professora da Escola Municipal "Prof. Luiz Aparecido Bertolucci".
Segundo o relato, a filha de 3 anos contou ter sido agredida pela educadora na tarde de 17 de setembro. Como não havia lesões visíveis, a mãe buscou esclarecimentos na unidade de ensino.
Ela afirmou ter conseguido as imagens de segurança apenas na data do registro da ocorrência. De acordo com o relato, a professora aparece segurando a criança pelos braços e realizando um movimento brusco, girando e puxando a aluna. O boletim aponta que a menina ficou emocional e psicologicamente abalada.
A mãe informou que a filha já havia relatado outros episódios de agressão. O caso será investigado pela Polícia Civil, e a mulher se comprometeu a apresentar as gravações e a ata da reunião feita com a direção da escola.
Em nota, a Prefeitura declarou que a Secretaria Municipal de Educação acompanha a denúncia e apura os fatos para adotar providências.
