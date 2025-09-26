Mestre de obras é assaltado após churrasco em Araçatuba

Um mestre de obras paraibano procurou a Central de Polícia de Araçatuba na manhã dessa quinta-feira, 25, para registrar um boletim de ocorrência de roubo.
Segundo relato, ele trabalha em um condomínio da cidade e, na noite de quarta-feira, 24, participou de um churrasco oferecido pelo patrão em uma lanchonete na rua dos Fundadores, esquina com Silva Grota.
Por volta das 2h, a vítima decidiu voltar a pé para a quitinete onde está hospedada. No trajeto, foi abordada por dois homens armados com faca. Um deles, de pele clara e cabelos loiros, acertou um soco em seu rosto, enquanto o outro, de pele parda e cabelos crespos, o chutou após a queda.
A dupla roubou a carteira com documentos, cartões bancários, um rádio comunicador usado no trabalho e cerca de R$ 2 mil, valor recebido no pagamento do dia. Eles fugiram em direção ao bairro Umuarama.
A vítima reconheceu que os suspeitos estavam na mesma lanchonete durante o churrasco, mas não desconfiou. O caso é investigado pela Polícia Civil.
