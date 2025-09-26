Mestre de obras é assaltado após churrasco em Araçatuba

Um mestre de obras paraibano procurou a Central de Polícia de Araçatuba na manhã dessa quinta-feira, 25, para registrar um boletim de ocorrência de roubo.

Segundo relato, ele trabalha em um condomínio da cidade e, na noite de quarta-feira, 24, participou de um churrasco oferecido pelo patrão em uma lanchonete na rua dos Fundadores, esquina com Silva Grota.

Por volta das 2h, a vítima decidiu voltar a pé para a quitinete onde está hospedada. No trajeto, foi abordada por dois homens armados com faca. Um deles, de pele clara e cabelos loiros, acertou um soco em seu rosto, enquanto o outro, de pele parda e cabelos crespos, o chutou após a queda.