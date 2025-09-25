25 de setembro de 2025
JUSTIÇA

Júri condena homem por facada e incêndio; pena já foi cumprida

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Júri desclassificou tentativa de homicídio para lesão corporal; magistrado decretou soltura por tempo cumprido
Em sessão do Tribunal do Júri realizada nesta quinta-feira (25/09/2025), o réu Adriano Reginaldo Simas foi condenado por lesão corporal qualificada e por crime de incêndio perante a companheira, Elaine Pires Terzariol. O julgamento, presidido pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, contou com atuação do promotor de justiça Adelmo Pinho.

Os jurados reconheceram que o acusado desferiu facada no pescoço da vítima e, em seguida, ateou fogo no imóvel onde ambos residiam. No entanto, o colegiado desclassificou a inicial imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal dolosa qualificada (por ter sido praticada contra a companheira), conforme consta no acórdão. A versão do réu de que o incêndio teria sido acidental não foi acolhida pelas provas reunidas nos autos.

Na dosimetria, o magistrado fixou a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal; pelo crime de incêndio, aplicou-se pena subsidiária quatro meses de reclusão e 13 dias-multa, cuja parte privativa foi substituída por prestação de serviços à comunidade.

Como havia cumprido mais de um ano e cinco meses de prisão cautelar, o juiz considerou a pena já cumprida e determinou a imediata expedição de alvará de soltura, com o réu deixando o fórum livre ao término da sessão. A defesa tentou a absolvição pelos delitos em julgamento, tese que foi rejeitada pelo órgão julgador.

