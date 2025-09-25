Ciclista de 66 anos sofre traumatismo craniano após atropelamento

Um ciclista de 66 anos, identificado pelas iniciais L.F.P., ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na manhã desta quinta-feira (25) na via Pedro Alves dos Reis, em Coroados.

Segundo relato do motorista, ele seguia em direção à rodovia SP-300 quando o ciclista iniciou uma travessia repentina. Apesar da tentativa de desvio, a colisão não pôde ser evitada. O impacto danificou o para-choque e o para-brisa do veículo, além de quebrar o quadro e a roda traseira da bicicleta. A condutora do carro saiu ilesa e estava com a documentação em ordem.

O ciclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Unidade Básica de Saúde de Coroados. Devido à gravidade do traumatismo craniano, foi transferido ao pronto-socorro de Birigui e, em seguida, para a Santa Casa de Araçatuba.