PF queima 4,4 t de maconha em usina de Araçatuba

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Federal de Araçatuba incinerou 4.462,5 quilos de maconha em fornos da Usina Alcoazul, na Rodovia Caram Rezek, km 16. A droga, proveniente de apreensões recentes com prisões em flagrante, foi transportada em caminhão cedido pela Prefeitura de Araçatuba

Representantes do Ministério Público Estadual e Federal, fiscais da Vigilância Sanitária e o delegado-chefe da Polícia Federal acompanharam toda a operação, realizada conforme a Lei 11.343/2006.

Estudos de segurança indicam que o entorpecente poderia alcançar entre R$ 9 e R$ 15 milhões se comercializado no mercado ilegal da região. Com essa ação, a delegacia da PF em Araçatuba já soma cerca de 12 toneladas de drogas destruídas em 2025, reforçando o combate ao tráfico.