25 de setembro de 2025
FATALIDADE

Idoso morre após cair de escada de 2,5 metros em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Claudionor da Silva, 69, não resistiu aos ferimentos após cair de 2,5 metros em casa
Claudionor da Silva, 69, não resistiu aos ferimentos após cair de 2,5 metros em casa

Claudionor da Silva, 69 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (24) na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internado desde sábado (20), após sofrer uma queda no quintal de casa.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela esposa, de 72 anos, Claudionor realizava serviços no quintal quando, sentado no alto de uma escada e fumando um cigarro, teve um mal súbito e caiu de cerca de 2,5 metros, batendo a cabeça no lado direito.

A família acionou o resgate, que o levou ao pronto-socorro da Santa Casa. Apesar do atendimento, o idoso não apresentou melhora e faleceu nesta quarta-feira.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que vai confirmar a causa da morte.

