Idoso morre após cair de escada de 2,5 metros em Araçatuba

Claudionor da Silva, 69 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (24) na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internado desde sábado (20), após sofrer uma queda no quintal de casa.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela esposa, de 72 anos, Claudionor realizava serviços no quintal quando, sentado no alto de uma escada e fumando um cigarro, teve um mal súbito e caiu de cerca de 2,5 metros, batendo a cabeça no lado direito.

A família acionou o resgate, que o levou ao pronto-socorro da Santa Casa. Apesar do atendimento, o idoso não apresentou melhora e faleceu nesta quarta-feira.