Incêndio atinge empresa de recicláveis em Araçatuba

A Defesa Civil de Araçatuba, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, atuou no combate a um incêndio registrado na tarde dessa quarta-feira, 24, em uma empresa de produtos recicláveis situada no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado.

De acordo com o coordenador do órgão, Eduardo Cardozo, o fogo consumiu materiais armazenados no pátio da empresa, chegando a atingir também a carcaça de um veículo. Apesar da intensidade das chamas, não foram constatados prejuízos estruturais ao imóvel e ninguém ficou ferido.

As equipes conseguiram conter o incêndio de forma rápida, evitando que ele se espalhasse para outras áreas do local. As causas do fogo ainda não foram divulgadas.