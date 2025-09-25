Incêndio atinge empresa de recicláveis em Araçatuba

A Defesa Civil de Araçatuba, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública, atuou no combate a um incêndio registrado na tarde dessa quarta-feira, 24, em uma empresa de produtos recicláveis situada no Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado.
De acordo com o coordenador do órgão, Eduardo Cardozo, o fogo consumiu materiais armazenados no pátio da empresa, chegando a atingir também a carcaça de um veículo. Apesar da intensidade das chamas, não foram constatados prejuízos estruturais ao imóvel e ninguém ficou ferido.
As equipes conseguiram conter o incêndio de forma rápida, evitando que ele se espalhasse para outras áreas do local. As causas do fogo ainda não foram divulgadas.
Com o período de tempo seco, baixa umidade relativa do ar e ausência de chuvas na região, a Defesa Civil reforça a importância da população redobrar os cuidados para evitar focos de incêndio. Entre as principais recomendações, estão não colocar fogo em terrenos baldios, não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e manter terrenos limpos para reduzir o risco de propagação das chamas.
