Operação contra motoristas embriagados resulta em 75 autuações

A Polícia Militar, em parceria com o Detran, promoveu a Operação Direção Segura Integrada no bairro Jardim Nova Iorque, em Araçatuba, na noite dessa quarta-feira, 24.

Ao longo da blitz, foram abordados 61 veículos entre carros e motocicletas, além da aplicação de 985 testes do bafômetro. O balanço apontou 75 autuações de trânsito, das quais 32 foram registradas por recusa ao teste do etilômetro e duas por dirigir sob efeito de álcool.

Um dos motoristas acabou preso em flagrante por embriaguez ao volante, sendo liberado após pagamento de fiança. A ação também resultou na remoção de veículos e em autuações por irregularidades diversas, como licenciamento vencido e condução sem habilitação.