Chuvas acima da média animam produtores e projetam safra positiva

O volume de chuvas registrado neste ano em Birigui e região, de acordo com dados do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo) e da concessionária SP Águas, apresentou recuperação significativa em relação a anos anteriores marcados por estiagens.

Pelos dados do posto de Birigui (DAEE), o acumulado de chuvas no município foi de:

Janeiro/2025: 101,3 mm

Fevereiro/2025: 174,0 mm

Março/2025: 95,9 mm

Abril/2025: 161,6

Maio/2025: 10,9 mm

Junho/2025: 79,5 mm

Na comparação entre 2024 e 2025, mesmo com oscilações, os índices deste ano foram comemorados pelos produtores rurais. A análise mostra que, após ao menos cinco anos de dificuldades climáticas, o primeiro semestre de 2025 trouxe precipitações dentro de um patamar considerado satisfatório.