Chuvas acima da média animam produtores e projetam safra positiva

O volume de chuvas registrado neste ano em Birigui e região, de acordo com dados do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo) e da concessionária SP Águas, apresentou recuperação significativa em relação a anos anteriores marcados por estiagens.
Pelos dados do posto de Birigui (DAEE), o acumulado de chuvas no município foi de:
- Janeiro/2025: 101,3 mm
- Fevereiro/2025: 174,0 mm
- Março/2025: 95,9 mm
- Abril/2025: 161,6
- Maio/2025: 10,9 mm
- Junho/2025: 79,5 mm
Na comparação entre 2024 e 2025, mesmo com oscilações, os índices deste ano foram comemorados pelos produtores rurais. A análise mostra que, após ao menos cinco anos de dificuldades climáticas, o primeiro semestre de 2025 trouxe precipitações dentro de um patamar considerado satisfatório.
Segundo Thomas Rocco, produtor e membro da diretoria do Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste), esse cenário refletiu diretamente nos resultados da safra.
“Toda nossa região da Alta Noroeste teve um volume de chuva entre 30% e 40% acima da média anual que costumamos registrar, e isso foi muito positivo. Houve precipitações regulares até julho, o que colaborou para uma safra robusta, ajudando a segurar os efeitos da seca e a retardar o início dos incêndios”, avaliou Thomas Rocco.
Com esse desempenho, culturas como soja, milho e sorgo tiveram produtividade acima do esperado, garantindo um alívio após anos de perdas consecutivas.
Expectativas para a safra 2025/2026
Para a próxima temporada, que começa com o plantio em Araçatuba e região, previsto para a segunda quinzena de outubro, a projeção é otimista.
“Já temos a janela de plantio liberada, mas as condições climáticas ideais ainda não chegaram. A expectativa é de que o clima neutro favoreça a produtividade. Num cenário em que os custos de produção estão altos, colher bem será fundamental para garantir o sucesso do produtor”, destacou Rocco.
Nos últimos anos, a irregularidade das chuvas levou muitos agricultores a repensarem suas estratégias.
“Entre 2022 e 2023 tivemos severas secas que afetaram bastante a soja. Isso resultou na migração de áreas de cereais para a cana-de-açúcar, pois muitos produtores, diante das dificuldades para contratar seguro agrícola, preferiram reduzir riscos. Essa tendência de mudança de cultura vem se intensificando na região”, explicou o representante do Siran.
Com a melhora nos índices de precipitação em 2025, a expectativa é de que o setor agrícola da Alta Noroeste recupere parte da confiança, mantendo o equilíbrio entre culturas tradicionais e a expansão da cana.
