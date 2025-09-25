Rodovia SP-284 passa por interdições devido a serviços elétricos

A rodovia Prefeito Homero Severo Lins (SP-284) passará por bloqueios parciais nesta quinta-feira, 25, e sexta-feira, 26, no trecho que liga Martinópolis a Rancharia. As interrupções fazem parte das obras de duplicação da via e do remanejamento da rede elétrica.
De acordo com a concessionária responsável, as interdições ocorrerão nas proximidades do km 542, afetando ambos os sentidos.
Na quinta, os bloqueios estão programados entre 13h e 14h, com paradas de cerca de 15 minutos em cada lado da pista, repetidas ao longo do período.
Já na sexta-feira, o tráfego será interrompido intermitentemente entre 8h e 12h, também em períodos aproximados de 15 minutos por sentido.
A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização no local e a reduzirem a velocidade para garantir a segurança durante os trabalhos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.