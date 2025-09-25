25 de setembro de 2025
RODOVIA DA REGIÃO

Rodovia SP-284 passa por interdições devido a serviços elétricos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Eixo SP
Interdições acontecem nesta quinta, 25, e sexta, 26, devido a serviços de duplicação e ajustes na rede elétrica
Interdições acontecem nesta quinta, 25, e sexta, 26, devido a serviços de duplicação e ajustes na rede elétrica

A rodovia Prefeito Homero Severo Lins (SP-284) passará por bloqueios parciais nesta quinta-feira, 25, e sexta-feira, 26, no trecho que liga Martinópolis a Rancharia. As interrupções fazem parte das obras de duplicação da via e do remanejamento da rede elétrica.

De acordo com a concessionária responsável, as interdições ocorrerão nas proximidades do km 542, afetando ambos os sentidos.

Na quinta, os bloqueios estão programados entre 13h e 14h, com paradas de cerca de 15 minutos em cada lado da pista, repetidas ao longo do período.

Já na sexta-feira, o tráfego será interrompido intermitentemente entre 8h e 12h, também em períodos aproximados de 15 minutos por sentido.

A concessionária orienta os condutores a respeitarem a sinalização no local e a reduzirem a velocidade para garantir a segurança durante os trabalhos.

