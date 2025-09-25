25 de setembro de 2025
CRIME AMBIENTAL

Produtor é autuado em R$ 1,5 mil por corte de árvores nativas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Ambiental
Polícia Ambiental flagrou derrubada de cinco árvores nativas sem licença, durante a Operação Impacto
Polícia Ambiental flagrou derrubada de cinco árvores nativas sem licença, durante a Operação Impacto

A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 1.500, após constatar o corte irregular de cinco árvores nativas em uma propriedade rural de Penápolis. A ocorrência foi registrada na quarta-feira, 24, durante a Operação Impacto.

Segundo os agentes, o responsável não apresentou autorização do órgão ambiental para a atividade. Diante da infração, foi lavrado auto de infração com base no artigo 52 da resolução Sima, que prevê punições para a exploração irregular da vegetação nativa.

Além da penalidade financeira, os policiais apreenderam aproximadamente 1 m³ de madeira, que ficou sob a guarda do infrator. O caso não resultou em responsabilização criminal.

