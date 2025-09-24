25 de setembro de 2025
CRISE NA SAÚDE

Servidores estaduais prometem greve de 48h contra governo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Dino Santos
Servidores de SP acenam com paralisação de 48 horas em protesto contra descumprimento de acordo pelo governo Tarcísio
Servidores de SP acenam com paralisação de 48 horas em protesto contra descumprimento de acordo pelo governo Tarcísio

A partir das 7h do dia 1º de outubro, servidores estaduais da saúde poderão entrar em greve por 48 horas, em protesto contra o não cumprimento de um acordo firmado em julho com o Governo de São Paulo. O deputado estadual Luiz Claudio Marcolino (PT) declarou apoio à paralisação e participou, nesta quarta-feira (24), da reunião do Conselho Ampliado de Delegados Sindicais de Base do SindSaúde-SP, em São Paulo.

Segundo Marcolino, o governador Tarcísio de Freitas não honrou compromissos que previam, entre outros pontos, a Bonificação por Resultados, prevista para 5 de setembro, e o reajuste do vale-refeição, que deveria ter sido corrigido em 17 de setembro. “A categoria cumpriu a sua parte e suspendeu a greve marcada para julho. A responsabilidade agora é do governo, que negociou e não pagou”, afirmou o parlamentar.

Representantes do SindSaúde-SP reforçam que a decisão pela greve veio após esgotar o prazo dado pelo próprio governo para efetivar o acordo. O movimento, que também cobra o pagamento do prêmio incentivo até dezembro, levou manifestantes à Assembleia Legislativa (Alesp), onde pediram apoio de outros deputados para pressionar a gestão estadual.

Durante a passeata que partiu do Hospital do Servidor Público, os profissionais criticaram a ausência de medidas concretas da administração estadual e ironizaram o valor do vale-refeição, apelidado de “vale-coxinha”.

Nossa equipe entrou em contato com órgãos estaduais que possuem servidores em Araçatuba para obter posicionamento sobre a paralisação marcada para o dia 1º, mas não havia retorno até a publicação desta matéria.

