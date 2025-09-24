Servidores estaduais prometem greve de 48h contra governo

A partir das 7h do dia 1º de outubro, servidores estaduais da saúde poderão entrar em greve por 48 horas, em protesto contra o não cumprimento de um acordo firmado em julho com o Governo de São Paulo. O deputado estadual Luiz Claudio Marcolino (PT) declarou apoio à paralisação e participou, nesta quarta-feira (24), da reunião do Conselho Ampliado de Delegados Sindicais de Base do SindSaúde-SP, em São Paulo.

Segundo Marcolino, o governador Tarcísio de Freitas não honrou compromissos que previam, entre outros pontos, a Bonificação por Resultados, prevista para 5 de setembro, e o reajuste do vale-refeição, que deveria ter sido corrigido em 17 de setembro. “A categoria cumpriu a sua parte e suspendeu a greve marcada para julho. A responsabilidade agora é do governo, que negociou e não pagou”, afirmou o parlamentar.

Representantes do SindSaúde-SP reforçam que a decisão pela greve veio após esgotar o prazo dado pelo próprio governo para efetivar o acordo. O movimento, que também cobra o pagamento do prêmio incentivo até dezembro, levou manifestantes à Assembleia Legislativa (Alesp), onde pediram apoio de outros deputados para pressionar a gestão estadual.