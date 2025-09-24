Cabine Lilás do CPI-10 vai ampliar apoio a vítimas de violência

O Comando de Policiamento do Interior-10 (CPI-10) implantará em breve a Cabine Lilás, iniciativa que garante acolhimento imediato a vítimas de violência doméstica e familiar. O serviço funcionará dentro do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e contará com policiais treinadas para orientar mulheres em momentos de crise, com atendimento sigiloso e humanizado.

Segundo o subsecretário de Segurança Pública, Rogério Fagundes Vilhalva, a proposta é oferecer suporte integral por meio do 190. Durante a ligação, a vítima poderá solicitar — ou o atendente indicar — o direcionamento para a sala reservada, onde receberá informações sobre medidas de proteção, direitos legais e redes de apoio.

O coronel Marcos Rogério Lemes, comandante do CPI-10, reforça que o atendimento será realizado exclusivamente por policiais femininas, a fim de garantir maior confiança e acolhimento. Entre os recursos disponíveis estão orientações sobre abrigos, pensão alimentícia, guarda dos filhos e assistência jurídica.