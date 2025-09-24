Operação com drone reforça combate a furtos de motos em Birigui

A Polícia Militar realizou na tarde desta quarta-feira (24) uma ação estratégica em Birigui com o uso de drone para identificar possíveis pontos de abandono de motocicletas furtadas. A operação teve como foco inicial os bairros Margareth Vargas e Portal da Pérola II, com acompanhamento em tempo real da Folha da Região, desde a preparação até a conclusão da primeira etapa.

O capitão Lugão, da 4ª Companhia, destacou a importância do equipamento:

“O drone permite observar e planejar a abordagem com mais segurança, reduzindo riscos para o policial e para a população”, disse em entrevista exclusiva.

Nove policiais atuaram em solo, enquanto três acompanharam a aeronave: um pilotando, outro monitorando a rota e um terceiro oferecendo suporte e realizando consultas de placas. A cabo Jaqueline iniciou o patrulhamento no Margareth Vargas e, em seguida, o próprio capitão conduziu o drone em outros pontos estratégicos.