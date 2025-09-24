Jornalista fala sobre fake news e ética em sala de aula

Na manhã desta quarta-feira (24), a Escola Estadual Oswaldo Januzzi, de Buritama, recebeu o jornalista Guilherme Renan, da Folha da Região, para uma conversa franca com os alunos do 6º e 7º ano, da Eletiva “#VerdadeEmPauta”. A iniciativa busca despertar o interesse dos jovens pelo universo do jornalismo e fortalecer o pensamento crítico, essencial para filtrar informações na era digital.

Durante o encontro, Guilherme apresentou um panorama do trabalho jornalístico: desde o levantamento de pautas e a apuração em campo até a produção das matérias. Ele compartilhou casos de grande repercussão regional, como o atropelamento da jovem Thais Bonati por um juiz aposentado, o assalto à Protege e a explosão de caixa eletrônico em Araçatuba. Houve também uma conversa aprofundada sobre fake news, destacando a importância de checar fontes e compreender o impacto das informações falsas na sociedade.

O jornalista relatou, em poucas palavras, o caminho que o levou à profissão, ressaltando o compromisso com a verdade e o interesse em levar informação de qualidade à comunidade. Para incentivar o hábito da leitura, distribuiu um resumo explicativo sobre jornalismo e indicou o acesso ao portal Folha da Região, além de suas plataformas digitais. Em outro momento, a professora havia mostrado aos alunos algumas reportagens de sua autoria no site, o que ampliou a curiosidade da turma e gerou novas perguntas.