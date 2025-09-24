Araçatuba recebe trator para apoio à agricultura familiar

O Governo de São Paulo entregou nesta terça-feira (23) um trator agrícola avaliado em R$ 194 mil para reforçar a agricultura familiar do município. A cerimônia ocorreu no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

O maquinário integra o programa estadual Patrulha Agrícola e foi destinado a Araçatuba após articulação do deputado estadual Antônio Dirceu Dalben, a pedido do vereador Ícaro Morales. Representando o prefeito Lucas Zanatta, o secretário municipal de Desenvolvimento Agroindustrial, Alencar Sader, recebeu as chaves do equipamento.

“Esta entrega mostra que o pequeno produtor é valorizado pelo Estado e pela nossa administração. Nosso compromisso vai desde os investimentos em estradas rurais até a destinação de maquinário, para garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida no campo”, destacou Sader.