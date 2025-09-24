Araçatuba recebe trator para apoio à agricultura familiar

O Governo de São Paulo entregou nesta terça-feira (23) um trator agrícola avaliado em R$ 194 mil para reforçar a agricultura familiar do município. A cerimônia ocorreu no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.
O maquinário integra o programa estadual Patrulha Agrícola e foi destinado a Araçatuba após articulação do deputado estadual Antônio Dirceu Dalben, a pedido do vereador Ícaro Morales. Representando o prefeito Lucas Zanatta, o secretário municipal de Desenvolvimento Agroindustrial, Alencar Sader, recebeu as chaves do equipamento.
“Esta entrega mostra que o pequeno produtor é valorizado pelo Estado e pela nossa administração. Nosso compromisso vai desde os investimentos em estradas rurais até a destinação de maquinário, para garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida no campo”, destacou Sader.
O trator, da marca New Holland, será cedido à Associação dos Pequenos Produtores Rurais Beira Rio. A entidade poderá ampliar o plantio, investir em tecnologia e gerar mais renda às famílias locais.
Em nota, o prefeito Lucas Zanatta reforçou a importância da conquista para a economia rural. “Trabalhamos para apoiar o pequeno produtor e valorizar as associações, fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de Araçatuba”, afirmou.
O programa Patrulha Agrícola integra o pacote “Nosso Agro tem Força”, que prevê investimento de R$ 86 milhões em 304 equipamentos destinados a 250 municípios paulistas, ampliando o acesso a maquinário para conservação do solo e fortalecimento da lavoura.
