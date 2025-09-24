PBR agita Expo Araçatuba com disputa decisiva de montaria

A Expô Araçatuba Rodeio Show será palco, nos dias 26 e 27, de uma das etapas mais importantes da temporada da Professional Bull Riders (PBR), principal liga mundial de montaria em touros. Vinte competidores disputam pontos decisivos para os rankings nacional e internacional, de olho na classificação para a Final do Challenger Series, em outubro, em Las Vegas (EUA).

Entre os confirmados estão o campeão mundial Rafael José de Brito, o jovem destaque Matheus Lima dos Santos, que brilhou na Austrália, e o veterano Rafael Parra, que competiu no Canadá. O vice-líder do ranking nacional, Caio Santana, e José Alberto de Castro, de volta após lesão, também reforçam o card.

A boiada da Cia. Califórnia, de Chiquinho Nucci – eleito Tropeiro do Ano – promete adrenalina extra, com touros premiados em Barretos. Além da competição, a programação inclui shows de Natanzinho Lima, César Menotti & Fabiano e Amanda Lins, além de after com DJ Faísca.