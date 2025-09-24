PM prende homem por tráfico de drogas em Birigui após denúncias

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 24, em Birigui, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 4h, no cruzamento das ruas Egídio Navarro e São João, no bairro Vila Bandeirantes.

Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas já indicavam que o suspeito utilizava o local como ponto de venda de cocaína. Durante patrulhamento, os cabos Ilan e Aragão encontraram o homem em frente a um imóvel, acompanhado de um adolescente e de outras pessoas.

Na sequência, buscas foram realizadas na residência e resultaram na apreensão de 48 pinos de cocaína, além de três encontrados com o próprio suspeito, totalizando 51 unidades. O adolescente que estava com o suspeito não tinha entorpecentes.