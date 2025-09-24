DER instala mais radares em 50 pontos; região está na lista

A partir desta quarta-feira, 24, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) coloca em funcionamento 50 novos radares em rodovias estaduais não concedidas. A ampliação eleva para 241 o número de equipamentos em operação em todo o Estado de São Paulo.
Na região Noroeste Paulista, três cidades passam a contar com a fiscalização eletrônica: Auriflama, Bastos e Tupi Paulista. Outras cidades próximas também estão na lista, como Santa Cruz do Rio Pardo, Rancharia, Presidente Venceslau, Presidente Bernardes e Marabá Paulista.
De acordo com o DER, os aparelhos foram instalados em pontos considerados estratégicos, com placas de sinalização que indicam os limites de velocidade permitidos. O objetivo é reforçar a segurança viária, reduzir acidentes e preservar vidas.
Os novos radares fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 equipamentos em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais sob gestão direta do governo paulista. Parte deles ainda está em fase de testes e homologação antes de serem ativados.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.