DER instala mais radares em 50 pontos; região está na lista

A partir desta quarta-feira, 24, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) coloca em funcionamento 50 novos radares em rodovias estaduais não concedidas. A ampliação eleva para 241 o número de equipamentos em operação em todo o Estado de São Paulo.

Na região Noroeste Paulista, três cidades passam a contar com a fiscalização eletrônica: Auriflama, Bastos e Tupi Paulista. Outras cidades próximas também estão na lista, como Santa Cruz do Rio Pardo, Rancharia, Presidente Venceslau, Presidente Bernardes e Marabá Paulista.

De acordo com o DER, os aparelhos foram instalados em pontos considerados estratégicos, com placas de sinalização que indicam os limites de velocidade permitidos. O objetivo é reforçar a segurança viária, reduzir acidentes e preservar vidas.