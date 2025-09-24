Andradina, Aracanguá, Castilho e Penápolis ganham título de MIT

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta semana um conjunto de leis que reconhece 70 cidades paulistas como MIT (Municípios de Interesse Turístico), nove delas no Noroeste Paulista. As normas, elaboradas e aprovadas coletivamente por 92 dos 94 deputados estaduais, foram publicadas no Diário Oficial do Estado e já estão em vigor. Araçatuba é reconhecida como MIT desde 2019.

Com a medida, São Paulo passa a contar com 214 MITs, além das 70 estâncias turísticas já existentes. O objetivo é consolidar o turismo como motor de desenvolvimento econômico, ampliando investimentos em infraestrutura e incentivando o aproveitamento das vocações regionais.

Na região Noroeste Paulista, cidades como Andradina, Bastos, Castilho, Catanduva, Lucélia, Santo Antônio do Aracanguá, Zacarias, Penápolis e Monte Aprazível foram contempladas com o novo título. Todas agora poderão contar com apoio do Estado para desenvolver projetos turísticos e atrair visitantes.