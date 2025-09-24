Andradina, Aracanguá, Castilho e Penápolis ganham título de MIT

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou nesta semana um conjunto de leis que reconhece 70 cidades paulistas como MIT (Municípios de Interesse Turístico), nove delas no Noroeste Paulista. As normas, elaboradas e aprovadas coletivamente por 92 dos 94 deputados estaduais, foram publicadas no Diário Oficial do Estado e já estão em vigor. Araçatuba é reconhecida como MIT desde 2019.
Com a medida, São Paulo passa a contar com 214 MITs, além das 70 estâncias turísticas já existentes. O objetivo é consolidar o turismo como motor de desenvolvimento econômico, ampliando investimentos em infraestrutura e incentivando o aproveitamento das vocações regionais.
Na região Noroeste Paulista, cidades como Andradina, Bastos, Castilho, Catanduva, Lucélia, Santo Antônio do Aracanguá, Zacarias, Penápolis e Monte Aprazível foram contempladas com o novo título. Todas agora poderão contar com apoio do Estado para desenvolver projetos turísticos e atrair visitantes.
Além delas, municípios próximos de grande relevância, como Bauru e Presidente Prudente, também passaram a integrar o grupo de MITs, ampliando o alcance da iniciativa.
MIT em São Paulo é a sigla para Município de Interesse Turístico, um título concedido pelo governo estadual para reconhecer cidades com grande potencial turístico, que recebem apoio para investir em infraestrutura e promover suas atrações, gerando empregos, renda e fortalecendo a economia local. O programa, criado em 2015, ajuda a desenvolver o turismo e valoriza a cultura e tradições de cada cidade paulista.
"É um título que contribui bastante, os municípios recebem R$ 800 mil por ano para investimentos em turismo, que gera emprego, renda e aumenta o comércio. É um incentivo para a cidade se organizar melhor. Eles passaram a primeira fase que já é bem complexa e, agora, serão avaliados a cada três anos", explicou o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Paulo Corrêa Jr. (PSD).
