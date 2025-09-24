Supermercado abre 185 vagas com seleção em Araçatuba

Araçatuba recebe, entre os dias 13 e 16 de outubro, o processo de recrutamento do Supermercado Bandeirante, que inaugura sua primeira unidade no município. As entrevistas serão realizadas no Balcão de Empregos, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h. O Balcão fica na avenida Waldemar Alves, 50, bairro São Joaquim.

Ao todo, serão disponibilizadas 185 vagas permanentes, com oportunidades para homens, mulheres e também pessoas com deficiência (PCD). Para a função de operador de caixa, é exigido ensino médio completo. Nas demais áreas, não há exigência de escolaridade mínima. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 3.330, de acordo com a função, abrangendo diferentes perfis de candidatos.

As vagas estão distribuídas entre setores, como açougue, padaria, frios, hortifrúti, cozinha, estoque, limpeza e atendimento. Entre as principais oportunidades, estão: operador de caixa (60 vagas), açougueiro e auxiliar de açougue (24 vagas), repositor de loja (20 vagas) e balconista de padaria (14 vagas). Há ainda posições específicas para padeiro, confeiteiro, cozinheiro, locutor e dessossador.