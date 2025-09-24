Araçatuba aprova lei que cria santuário para animais

O plenário da Câmara de Araçatuba aprovou, em discussão única, o projeto de lei que institui a criação de um santuário animal no município. A proposta, de autoria do vereador Ícaro Morales (Cidadania), foi analisada durante a 30ª sessão ordinária e recebeu parecer favorável da maioria dos parlamentares.
De acordo com o texto, o santuário terá como objetivo central o controle populacional de cães e gatos, aliado à proteção e ao bem-estar dos animais. A iniciativa busca enfrentar problemas recorrentes como abandono, maus-tratos e a disseminação de doenças zoonóticas.
O projeto detalha que o espaço será voltado ao resgate de animais em situação de vulnerabilidade, incluindo atropelados, doentes ou vítimas de maus-tratos, além de garantir castrações, vacinação, identificação e campanhas permanentes de adoção responsável. Também está prevista a realização de parcerias com ONGs de proteção animal.
A lei estabelece ainda que a estrutura seja instalada na zona rural, oferecendo ambiente adequado, áreas individuais de abrigo, atendimento veterinário e acompanhamento profissional. A gestão do local ficará a cargo de um servidor técnico da Prefeitura.
Na justificativa, Morales destacou que o santuário vai além de oferecer abrigo. “A medida busca reduzir a superpopulação de animais nas ruas e promover a adoção consciente, garantindo que cada cão ou gato tenha dignidade e cuidados adequados”, afirmou.
