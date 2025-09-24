Araçatuba aprova lei que cria santuário para animais

O plenário da Câmara de Araçatuba aprovou, em discussão única, o projeto de lei que institui a criação de um santuário animal no município. A proposta, de autoria do vereador Ícaro Morales (Cidadania), foi analisada durante a 30ª sessão ordinária e recebeu parecer favorável da maioria dos parlamentares.

De acordo com o texto, o santuário terá como objetivo central o controle populacional de cães e gatos, aliado à proteção e ao bem-estar dos animais. A iniciativa busca enfrentar problemas recorrentes como abandono, maus-tratos e a disseminação de doenças zoonóticas.

O projeto detalha que o espaço será voltado ao resgate de animais em situação de vulnerabilidade, incluindo atropelados, doentes ou vítimas de maus-tratos, além de garantir castrações, vacinação, identificação e campanhas permanentes de adoção responsável. Também está prevista a realização de parcerias com ONGs de proteção animal.