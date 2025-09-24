Prefeitura de Birigui rebate denúncia de 'canibalismo' na frota

A Prefeitura de Birigui se manifestou nessa segunda-feira, 23, sobre a denúncia feita pelo vereador Tody (Avante), que relatou à Guarda Civil Municipal a prática conhecida como “canibalismo” na frota municipal - quando peças de veículos sucateados são retiradas para consertar outros carros.

Segundo a nota enviada pela administração, a atual gestão, iniciada em janeiro de 2025, encontrou a frota do município em situação crítica, com diversos veículos sucateados e a prestação de serviços essenciais comprometida. A condição foi registrada no Decreto Municipal nº 7.706, publicado em 3 de janeiro, que listava veículos considerados inoperantes.

De acordo com a Prefeitura, todos os automóveis sem condições de uso já foram baixados do patrimônio e tiveram sua documentação encerrada junto ao Detran. “Catalogados como sucata, o município dá sequência nos trâmites para que sejam leiloados como sucata”, informou a nota oficial.