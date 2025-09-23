Zanatta recebe retratação de assessor após discussão

Um assessor parlamentar do vereador João Moreira se envolveu em uma discussão acalorada com o prefeito Lucas Zanatta, de Araçatuba, na manhã de segunda-feira (22). Durante o desentendimento, o assessor teria usado palavras em tom de ameaça, o que chegou a levantar a possibilidade de registro de boletim de ocorrência.

Na terça-feira (23), o assessor procurou o gabinete de Zanatta para pedir desculpas. O motivo da discussão não foi divulgado, mas o prefeito destacou a importância do gesto de conciliação.

“Pessoal, estou aqui com o Roberto. Circulou muita conversa sobre o desentendimento que tivemos, mas ele tomou uma atitude de homem: veio até meu gabinete para se reconciliar. Quero tornar isso público, já que o episódio também se tornou público. Agora a última notícia é que estamos em paz. Para mim, esse gesto é exatamente o que Deus queria que acontecesse”, afirmou Zanatta.