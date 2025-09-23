Coroados recebe retroescavadeira para cuidar de estradas

O município de Coroados recebeu nesta terça-feira (23) uma retroescavadeira do Governo do Estado de São Paulo, entregue durante evento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento na Fazenda Santa Eliza, em Campinas. O equipamento, avaliado em R$ 300 mil, integra o programa Patrulha Rural e será destinado à manutenção das estradas rurais, beneficiando moradores da zona rural e da cidade.

O secretário estadual de Agricultura, Guilherme Piai, destacou a importância da entrega para o município: “Temos a alegria de destinar essa retroescavadeira para Coroados. Estamos falando de ajudar produtores e garantir estradas rurais dignas. Isso faz diferença e é o que buscamos em todo o estado de São Paulo.”

O prefeito Roberto Carrilho Alves o “Chéco” ressaltou os benefícios para a população local: “Receber essa máquina é uma conquista importante para Coroados. Ela vai facilitar a manutenção das estradas rurais, garantir mais segurança e dignidade para quem circula pelo município e apoiar nossos produtores. Seguimos trabalhando para trazer ainda mais equipamentos que contribuam com o desenvolvimento da nossa cidade.”