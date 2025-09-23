Médica perde R$ 950 em golpe em UBS de Araçatuba

Uma médica de 27 anos foi vítima de um golpe telefônico enquanto trabalhava na UBS Turrini, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, um homem ligou para a unidade de saúde se passando por policial, afirmando que havia ocorrido uma troca de tiros e que precisava falar com um médico com urgência.

A profissional, acreditando tratar-se de um atendimento emergencial, forneceu seu número particular para dar continuidade à conversa. Pouco depois, ela passou a receber ameaças por telefone e foi orientada a enviar R$ 950 via Pix para uma chave aleatória.

Após a transferência, uma funcionária alertou a médica sobre a possibilidade de golpe. Ela então procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e apresentou os números usados nas ligações e o nome vinculado à conta que recebeu o dinheiro. O caso é investigado pela Polícia Civil.