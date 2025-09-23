Ingressos da Expô Araçatuba ficam mais caros a partir de quarta

O público tem até terça-feira (23), às 23h59, para garantir ingressos individuais da Expô Araçatuba Rodeio Show 2025 antes do reajuste de valores. Os passaportes que dão acesso aos dois dias de evento seguem com preços promocionais, enquanto os setores Área VIP e Camarote do Patrão (Open Bar) estão próximos de esgotar.
A festa, que movimenta a economia regional com mais de 1.800 empregos diretos e indiretos, chega ao último fim de semana com uma programação que une a música de grandes nomes à adrenalina do rodeio profissional.
Rodeio de padrão internacional
Nos dias 26 e 27 de setembro, o Professional Bull Riders (PBR) transforma o Recinto Clibas de Almeida Prado em palco de disputas de montaria em touros, reunindo alguns dos melhores competidores do mundo.
Atrações musicais
Na sexta-feira (26), o destaque é o cantor Natanzinho Lima, nova revelação da música nacional. No sábado (27), o encerramento fica por conta da dupla César Menotti & Fabiano e da cantora Amanda Lins. O DJ Faísca garante o after em todas as noites.
Serviço
- Expô Araçatuba Rodeio Show 2025
- Datas: 26 e 27 de setembro
- Local: Recinto Clibas de Almeida Prado – Araçatuba (SP)
- Ingressos: www.guicheweb.com.br/expoaracatuba
- Realização: Viva+ Entretenimento
- Apoio: Prefeitura de Araçatuba, Siran, PBR Brasil e Unisalesiano
