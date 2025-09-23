24 de setembro de 2025
FURTO NO MERCADO

Desempregado é preso por furto em supermercado de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo/FR
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba

Um desempregado de 42 anos foi preso em flagrante no início da noite dessa segunda-feira, 22, após furtar diversos produtos de um supermercado no bairro São João, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele colocava os itens em uma bolsa enquanto percorria os corredores. Entre os produtos apreendidos estavam barbeadores, tabletes de chocolate, pote de sorvete, frasco de aguardente, peça de cupim bovino, chinelo e doces variados.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou a consumir meia lata de sardinha e duas salsichas ainda dentro do estabelecimento. Ao deixar o local em direção ao estacionamento, foi abordado por seguranças e funcionários, que conseguiram recuperar os itens avaliados em R$ 535,49.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o homem à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Araçatuba, onde o delegado plantonista confirmou a prisão em flagrante. Uma fiança foi estipulada, mas o valor não foi divulgado. O acusado permanece à disposição da Justiça.

