Veja como ficará o tempo nos próximos dias em Araçatuba

Depois do vendaval que atingiu Araçatuba na segunda-feira, 22, com rajadas de vento chegando a 65 km/h, e da chuva fraca registrada no fim da tarde e à noite, a pergunta que fica é: como será o clima nos próximos dias?

De acordo com o radar do IPMet/Unesp de Bauru, não há previsão de chuva para esta terça-feira, 23, e a tendência deve se manter até o próximo sábado, 27. As temperaturas mínimas terão leve queda, principalmente durante a madrugada, chegando a 14°C no sábado. Já as máximas permanecem estáveis, variando entre 33°C e 35°C até o fim da semana.

Outro ponto que chama atenção é a melhora nos índices de umidade relativa do ar. Enquanto na semana passada, a média chegou a níveis críticos, em torno de 14%, para esta semana a previsão é de elevação, ficando entre 25% e 27%.