Araçatuba intensifica trabalhos de limpeza após vendaval

O forte vendaval que atingiu a região noroeste paulista na manhã de segunda-feira, 22, ainda gera reflexos nesta terça-feira, 23. Em Araçatuba, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, intensificou o trabalho de desobstrução de vias e retirada de árvores derrubadas pelo vento. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 13 ocorrências de quedas.

Entre os pontos atendidos, estiveram a avenida Pedro Janser, no alto da Boa Vista, onde uma árvore tombou sobre a via, e o cruzamento da avenida Pompeu de Toledo com a rua Duque de Caxias, que precisou de corte e retirada de galhos. “As equipes estão mobilizadas desde ontem e continuam atendendo as ocorrências. A prioridade é liberar o tráfego e garantir a segurança da população”, afirmou o secretário de Obras, Constantino Vourlis.

Em Birigui, a Secretaria de Comunicação informou que equipes da Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Serviços Públicos trabalharam durante toda a tarde de segunda-feira, 22, para retirada de árvores caídas e fios soltos em diferentes pontos da cidade. Na cidade, houve registro de falta de água e energia em diversos bairros.