Araçatuba intensifica trabalhos de limpeza após vendaval

O forte vendaval que atingiu a região noroeste paulista na manhã de segunda-feira, 22, ainda gera reflexos nesta terça-feira, 23. Em Araçatuba, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, intensificou o trabalho de desobstrução de vias e retirada de árvores derrubadas pelo vento. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 13 ocorrências de quedas.
Entre os pontos atendidos, estiveram a avenida Pedro Janser, no alto da Boa Vista, onde uma árvore tombou sobre a via, e o cruzamento da avenida Pompeu de Toledo com a rua Duque de Caxias, que precisou de corte e retirada de galhos. “As equipes estão mobilizadas desde ontem e continuam atendendo as ocorrências. A prioridade é liberar o tráfego e garantir a segurança da população”, afirmou o secretário de Obras, Constantino Vourlis.
Em Birigui, a Secretaria de Comunicação informou que equipes da Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Serviços Públicos trabalharam durante toda a tarde de segunda-feira, 22, para retirada de árvores caídas e fios soltos em diferentes pontos da cidade. Na cidade, houve registro de falta de água e energia em diversos bairros.
Além dos transtornos no trânsito, milhares de moradores de Araçatuba e região ficaram sem energia elétrica e, em alguns casos, também sem abastecimento de água e internet. Em nota, a CPFL Paulista informou que as rajadas de vento provocaram impactos significativos na rede elétrica. A concessionária mobilizou todo o efetivo para o restabelecimento do fornecimento. Alguns bairros de Araçatuba só tiveram a energia restabelecida na madrugada.
“A CPFL Paulista alerta ainda para que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica”, informou em comunicado. A empresa orienta a população a acionar imediatamente a Defesa Civil e a concessionária pelos canais de atendimento: site (www.cpfl.com.br), aplicativo CPFL Energia, WhatsApp (19) 99908-8888 e call center 0800 010 1010.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.