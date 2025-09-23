24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Caseiro morre carbonizado em incêndio em fazenda de Clementina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Fogo começou na tarde de segunda-feira e polícia investiga causas
Fogo começou na tarde de segunda-feira e polícia investiga causas

Um homem de 47 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 22, durante um incêndio em uma plantação de cana-de-açúcar localizada na zona rural de Clementina. A vítima foi identificada como Adriano Jeso da Silva, que trabalhava como caseiro na propriedade.

Segundo o boletim de ocorrência, o fogo teve início por volta das 12h30 e se espalhou rapidamente pela área. Equipes de resgate foram acionadas, mas encontraram Adriano já sem vida, com o corpo parcialmente carbonizado.

A área atingida foi isolada para o trabalho da perícia, que busca apurar as causas do incêndio. O corpo do caseiro foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para os exames de praxe.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias da tragédia e não descarta a hipótese de que um problema mecânico em maquinário agrícola possa ter provocado as chamas.

