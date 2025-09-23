Prefeitura de Penápolis abre seleção para estagiários

A Prefeitura de Penápolis iniciou o período de inscrições para o Processo Seletivo Público de Estagiários. A seleção tem como objetivo formar um cadastro reserva, e os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de janeiro exclusivamente pelo site oficial do município.
Podem participar estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior. Para o nível superior, há oportunidades em cursos como Administração, Arquitetura, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Informática (nas áreas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Ciências da Computação e correlatos), Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Nutrição, Odontologia e Serviço Social.
Para se candidatar, é necessário ter no mínimo 16 anos, residir em Penápolis, estar regularmente matriculado em instituição de ensino e não ter realizado estágio na Prefeitura por período igual ou superior a dois anos, consecutivos ou não.
Bolsas e benefícios
Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 351 para ensino médio. Para o nível superior, o valor é de R$ 420 para jornada de quatro horas diárias e R$ 630 para seis horas por dia, além de auxílio-transporte de R$ 80.
Inscrições
As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Penápolis https://www.penapolis.sp.gov.br/. O candidato deve preencher o cadastro com seus dados pessoais, curso e instituição de ensino, confirmar as informações e imprimir o protocolo gerado automaticamente.
Provas
A prova será realizada em 9 de fevereiro, às 9h, em local que será informado na semana anterior à aplicação. Os portões serão abertos às 8h30. Os candidatos devem levar documento de identidade com foto, comprovante de inscrição e caneta azul ou preta.
O exame terá 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e cinco de Conhecimentos Gerais. A duração será de duas horas. O resultado final será divulgado no site da Prefeitura até 15 dias após a realização da prova.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.