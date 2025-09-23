Prefeitura de Penápolis abre seleção para estagiários

A Prefeitura de Penápolis iniciou o período de inscrições para o Processo Seletivo Público de Estagiários. A seleção tem como objetivo formar um cadastro reserva, e os interessados poderão se inscrever até o dia 30 de janeiro exclusivamente pelo site oficial do município.

Podem participar estudantes do Ensino Médio e do Ensino Superior. Para o nível superior, há oportunidades em cursos como Administração, Arquitetura, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Informática (nas áreas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Ciências da Computação e correlatos), Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Nutrição, Odontologia e Serviço Social.

Para se candidatar, é necessário ter no mínimo 16 anos, residir em Penápolis, estar regularmente matriculado em instituição de ensino e não ter realizado estágio na Prefeitura por período igual ou superior a dois anos, consecutivos ou não.

Bolsas e benefícios