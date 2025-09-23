IFSP abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em 2026

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2026, destinado ao ingresso no primeiro semestre do próximo ano. Em Birigui, o campus disponibiliza 160 vagas em cursos técnicos totalmente gratuitos, sem cobrança de matrícula ou mensalidade.
As oportunidades estão divididas entre duas modalidades. No formato Integrado, o estudante cursa o Ensino Médio junto com a formação técnica. Já no modelo Concomitante/Subsequente, as vagas são voltadas para quem está matriculado no Ensino Médio ou já o concluiu, dedicando-se apenas à formação técnica.
No Campus Birigui, serão oferecidos os seguintes cursos:
- Integrados ao Ensino Médio (40 vagas cada): Técnico em Administração e Técnico em Informática, ambos com duração de três anos, nos períodos da manhã e tarde.
- Concomitantes/Subsequentes (40 vagas cada): Técnico em Administração (3 semestres – noturno) e Técnico em Automação Industrial (4 semestres – noturno).
A taxa de inscrição custa R$ 60 para cursos integrados e R$ 30 para concomitantes/subsequentes. Candidatos que se enquadram nos critérios de renda familiar per capita podem solicitar a isenção entre os dias 23 de setembro e 1º de outubro de 2025.
O processo seletivo será realizado por meio de prova, conforme estabelecido no Edital nº 211/2025, disponível no site oficial do IFSP: www.ifsp.edu.br/ps2026
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Acadêmica pelo e-mail birigui@ifsp.edu.br ou pelo telefone/WhatsApp (18) 3643-1166.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.