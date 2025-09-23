24 de setembro de 2025
BIRIGUI

IFSP abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Birigui
Campus de Birigui oferece 160 vagas em cursos integrados e noturnos
O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2026, destinado ao ingresso no primeiro semestre do próximo ano. Em Birigui, o campus disponibiliza 160 vagas em cursos técnicos totalmente gratuitos, sem cobrança de matrícula ou mensalidade.

As oportunidades estão divididas entre duas modalidades. No formato Integrado, o estudante cursa o Ensino Médio junto com a formação técnica. Já no modelo Concomitante/Subsequente, as vagas são voltadas para quem está matriculado no Ensino Médio ou já o concluiu, dedicando-se apenas à formação técnica.

No Campus Birigui, serão oferecidos os seguintes cursos:

  • Integrados ao Ensino Médio (40 vagas cada): Técnico em Administração e Técnico em Informática, ambos com duração de três anos, nos períodos da manhã e tarde.
  • Concomitantes/Subsequentes (40 vagas cada): Técnico em Administração (3 semestres – noturno) e Técnico em Automação Industrial (4 semestres – noturno).

A taxa de inscrição custa R$ 60 para cursos integrados e R$ 30 para concomitantes/subsequentes. Candidatos que se enquadram nos critérios de renda familiar per capita podem solicitar a isenção entre os dias 23 de setembro e 1º de outubro de 2025.

O processo seletivo será realizado por meio de prova, conforme estabelecido no Edital nº 211/2025, disponível no site oficial do IFSP: www.ifsp.edu.br/ps2026

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Acadêmica pelo e-mail birigui@ifsp.edu.br ou pelo telefone/WhatsApp (18) 3643-1166.

