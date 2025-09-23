IFSP abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em 2026

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2026, destinado ao ingresso no primeiro semestre do próximo ano. Em Birigui, o campus disponibiliza 160 vagas em cursos técnicos totalmente gratuitos, sem cobrança de matrícula ou mensalidade.

As oportunidades estão divididas entre duas modalidades. No formato Integrado, o estudante cursa o Ensino Médio junto com a formação técnica. Já no modelo Concomitante/Subsequente, as vagas são voltadas para quem está matriculado no Ensino Médio ou já o concluiu, dedicando-se apenas à formação técnica.

No Campus Birigui, serão oferecidos os seguintes cursos: