Birigui se consolida como polo do biribol paulista

Birigui consolidou-se como polo do biribol paulista ao sediar, em sequência, as etapas decisivas do Campeonato Paulista Masculino e Feminino de 2025. O Ginásio Municipal de Esportes recebeu equipes de diversas cidades do Estado e se tornou palco de dois dias de partidas emocionantes e intensamente competitivas.

No sábado (20), as finais masculinas movimentaram a cidade. São Caetano do Sul conquistou o título da Série Ouro e também a liderança do ranking geral, enquanto o Santos FC ficou em segundo lugar tanto na elite quanto na classificação geral. A anfitriã Birigui assegurou o terceiro lugar nas duas disputas. Na Série Prata, Franca foi campeã, seguida por Lins, Presidente Prudente e São Paulo FC. Araraquara completou a Série Ouro na quarta posição.

No domingo (21), o destaque foi a 3ª etapa do Campeonato Paulista Feminino. Birigui venceu a Série Ouro, seguida por Araçatuba A. Na Série Prata, Mirandópolis ficou em primeiro, com Araçatuba B logo atrás. O torneio feminino evidenciou o crescimento da modalidade entre as mulheres e atraiu grande público, reforçando a presença de Birigui no cenário nacional do biribol.