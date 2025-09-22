Jovem é flagrado sem CNH e motocicleta é apreendida em Coroados

Durante patrulhamento preventivo em Coroados, a equipe policial abordou um jovem de 19 anos conduzindo uma motocicleta amarela. O indivíduo, já conhecido nos meios policiais, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e tentou se evadir, escondendo a motocicleta na residência de um amigo. Após diligências, os policiais localizaram o jovem na Rua Djalma Dutra, área central de Coroados, e o veículo foi recuperado.

A consulta junto ao sistema confirmou que a motocicleta não possuía registro de furto ou roubo. Contudo, como o condutor continuava irregular e não havia outra pessoa habilitada para retirá-la, a motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Parque Jussara, em Araçatuba. Um auto de infração foi lavrado em conformidade com a legislação vigente.